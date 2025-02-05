«قبل النوم».. 4 تسريحات بسيطة تحمي شعرك من التقصف والتساقط

إسراء عبد العزيز

كثير من النساء يهملن طريقة تسريح شعرهن قبل النوم، رغم أن الوضعية التي ينام بها الشعر تؤثر بشكل مباشر على صحته ولمعانه، وبحسب توصيات خبراء الشعر فإن اختيار تسريحة مناسبة قبل النوم يعد خطوة أساسية في روتين العناية بالشعر، لأنها تقلل من الاحتكاك والتشابك، وتساعد على تقليل التساقط والتقصف، لذا خلال السطور تستعرض «الوطن» أفضل التسريحات، وفقا لخبراء الشعر في حديثهم مع مجلة «Vogue Beauty».

4 تسريحات بسيطة تحمي شعرك من التقصف والتساقط

1- الضفيرة الناعمة: تعد تسريحة بسيطة لكن فعالة جدا، تمنع التشابك أثناء النوم وتقلل من الاحتكاك بالوسادة، كما تساعد على ظهور تموجات ناعمة في الصباح دون استخدام حرارة.

2- الكعكة المرتفعة والمرنة هي تسريحة مثالية لصاحبات الشعر الطويل، فقط احرصي على استخدام ربطة شعر قماشية لتجنب شد الشعر أو كسره.

3- تسريحة ذيل الحصان المنخفض والمرن، تمنحكِ الراحة أثناء النوم، وتقلل من تقصف الأطراف، ومن المهم ألا تكون مشدودة، ويفضل ربطها باستخدام توك ناعمة لا تترك علامة.

4- لف الشعر بوشاح حريري، وسواء تركتِ شعرك منسدلًا أو مربوطًا، فلفه بوشاح حريري يقلل من الاحتكاك مع الوسادة، ويمنع الهيشان ويحتفظ برطوبة الشعر.

أهمية استخدام غطاء وسادة من الحرير

ومن المهم استخدام غطاء وسادة من الحرير أو الساتان، لأن ذلك من الممكن أن يكون له تأثير سحري على صحة الشعر، خاصة أنه يقلل من احتكاك الشعر بالأقمشة القطنية التي تسحب الزيوت الطبيعية وتسبب التشابك.