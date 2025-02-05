هل نشهد عواصف ترابية مرة أخرى بعد تحذير «الأرصاد» الأخير؟

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت مناطق عدة نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي وصلت حد العاصفة الترابية، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يهتمون بمعرفة هل نشهد عواصف ترابية أخرى الفترة المقبلة أم لا؟

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

هل نشهد عواصف ترابية مرة أخرى بعد تحذير الأرصاد الأخير؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر، وبالرغم من ذلك فإنّ الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، قالت إنّه على المدى القريب لا يوجد توقعات بهبوب عواصف ترابية أخرى مثل التي حدثت منذ أيام، لكن من الوادر أن تتكرر تلك العواصف خلال شهر مايو ويونيو المقبلين وحتى انتهلاء فصل الربيع الذي يتسم بنشاط الرياح الخماسينية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تلك الرياح يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحريـ وتمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

طقس غائم على الأنحاء كافة

وعن حالة السحب، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ من المتوقع أن يكون الطقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 25 والصغرى 15 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.