فستان الانتقام يعود للأضواء.. مزاد ملكي يبرز أشهر إطلالات الأميرة ديانا

كتبت: إسراء عبد العزيز

من بين آلاف الإطلالات التي قدمتها الأميرة ديانا على مدى سنوات ظهورها العام، يبقى «فستان الانتقام» أيقونة أزياء خالدة لا ينسى، ولأن كل ما يرتبط بالأميرة الراحلة يثير فضول العالم، أعلنت دار جوليانز للمزادات عن حدث ملكي خاص يقام في 26 يونيو المقبل، يحمل اسم أناقة الأميرة ديانا ومجموعة ملكية، وسيضم أكثر من 200 قطعة من أزيائها ومقتنياتها الخاصة، وعلى رأسها الفستان الأسود الشهير الذي غيّر قواعد الموضة الملكية، لذا خلال السطور تستعرض «الوطن» لماذا لا يزال فستان الأميرة ديانا الانتقامي رمز أيقوني والقصة وراءه وفقًا لصحيفة independent.

فستان الانتقام يعود للأضواء.. أشهر إطلالة للأميرة ديانا

في 29 يونيو 1994، ظهر الملك تشارلز على التلفزيون البريطاني في مقابلة اعترف فيها بخيانته الأميرة ديانا مع كاميلا باركر، وفي الليلة نفسها، شاركت ديانا في حفلة لمعرض Vanity Fair الخيري في لندن، مرتدية فستاناً أسود قصيراً كشف عن الكتفين والركبتين، صمم بقصة جريئة على عكس البروتوكولات الملكية، والفستان من تصميم كريستينا ستامبوليان، وقد اشترته ديانا قبل سنوات لكنها لم ترتده حتى تلك الليلة، لأنها كانت تخشى أن يعتبر جريئًا للغاية ولكنها، في تلك اللحظة، ارتدته كبيان أنيق عن القوة والاستقلال.

وكانت مواصفات الفستان لونه أسود داكن وبتصميم كتف مكشوف وقصة ضيقة، تنورة قصيرة مع ذيل شيفون خلفي، وطوله فوق الركبة وأنيق ومتمرد في آنٍ واحد وخامته حرير وشيفون ناعم وكان من تصميم كريستينا ستامبوليان وهي مصممة أزياء يونانية وفقًا لمؤرخي الموضة، كان هذا الفستان إعلانًا واضحًا بأن ديانا لم تعد أميرة مقيدة، بل امرأة حرة تختار كيف تعيش وتظهر.

وتحول الفستان إلى رمز للتحرر النسوي والقوة بعد الانفصال، وصحف بريطانيا والعالم وصفت الإطلالة بأنها "الطريقة الأكثر أناقة للرد على الخيانة، وفي استطلاع أجرته مجلة Vogue عام 2020، تم تصنيف الفستان كأحد «أكثر 10 إطلالات تأثيراً في التاريخ الحديث»،

تفاصيل المزاد المقبل

أما عن المزاد فتقيمه دار جوليانز للمزادات يوم 26 يونيو 2025 في لوس أنجلوس تحت اسم «أناقة الأميرة ديانا ومجموعة ملكية» ويضم أكثر من 200 عنصر، تشتمل على حقائب يد، مجوهرات، وفساتين سهرة ومن أبرز المعروضات «فساتين ارتدتها ديانا خلال جولات دبلوماسية وقطع تبرعت بها العائلة المالكة ومقتنيات من عصر الأميرة الراحلة، بعضها يعرض لأول مرة»، ويعد المزاد أيضًا فرصة نادرة لهواة الاقتناء والمؤرخين لرؤية تفاصيل نادرة من حياة ديانا خلف الكواليس.