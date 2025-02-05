ضبط 46 طن دقيق خلال حملات مكثفة لمراقبة الأسواق

محمد بركات

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 46 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، خلال حملاتها المكثفة لمراقبة الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم.

ونفذ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وذلك خلال 24 ساعة.

واتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.