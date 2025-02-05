خبير عسكري لبناني: جيشنا اعتاد على تأمين الاستحقاقات الدستورية بنجاح

كتبت: أية محسن

كشف العميد سعيد القزح، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن قرارات المجلس الأعلى للدفاع في لبنان تبقى دائمًا سرية، وما يُعلن للرأي العام لا يتعدى الخطوط العريضة لما جرى بحثه داخل الاجتماع، مشيرًا إلى أن المجلس تناول خلال جلسته الأخيرة الاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر انطلاقها بعد يومين وتمتد على مدار شهر في جميع المحافظات اللبنانية.

مناقشة التحديات الأمنية المحتملة خلال سير الانتخابات

وأضاف «القزح»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن المجلس ناقش التحديات الأمنية المحتملة خلال سير الانتخابات، خاصة أن بعضها يجري في مناطق ذات طابع عائلي أو عشائري أو طائفي، ما يتطلب تأمينًا محكمًا لضمان عدم حدوث أي إشكالات أو اضطرابات.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني اعتاد على تأمين الاستحقاقات الدستورية بنجاح، مؤكدًا ثقته في أن تمر الانتخابات البلدية القادمة بأجواء آمنة وشفافة ونزيهة، موضحا أن مدة المجالس البلدية المنتهية منذ 3 سنوات تم تمديدها سابقًا بقانون من مجلس النواب، وذلك بعد تعذّر إجراء الانتخابات نتيجة ظروف أمنية وسياسية.

السلاح يجب أن يكون بيد القوى الشرعية فقط

ولفت «القزح» إلى أن الدستور اللبناني، المنبثق عن اتفاق الطائف في عام 1990، ينص بوضوح على أن السلاح يجب أن يكون بيد القوى الشرعية فقط، مشيرًا إلى ضرورة احتكار الدولة لاستخدام القوة، وذلك في إشارة ضمنية إلى أهمية ضبط أي ممارسات خارجة عن سيادة الدولة خلال الفترة المقبلة.



