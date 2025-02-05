خبير عسكري لبناني: جيشنا اعتاد على تأمين الاستحقاقات الدستورية بنجاح

خبير عسكري لبناني: جيشنا اعتاد على تأمين الاستحقاقات الدستورية بنجاح

خبير عسكري لبناني: جيشنا اعتاد على تأمين الاستحقاقات الدستورية بنجاح

كتبت: أية محسن

كشف العميد سعيد القزح، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن قرارات المجلس الأعلى للدفاع في لبنان تبقى دائمًا سرية، وما يُعلن للرأي العام لا يتعدى الخطوط العريضة لما جرى بحثه داخل الاجتماع، مشيرًا إلى أن المجلس تناول خلال جلسته الأخيرة الاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر انطلاقها بعد يومين وتمتد على مدار شهر في جميع المحافظات اللبنانية.

مناقشة التحديات الأمنية المحتملة خلال سير الانتخابات

وأضاف «القزح»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن المجلس ناقش التحديات الأمنية المحتملة خلال سير الانتخابات، خاصة أن بعضها يجري في مناطق ذات طابع عائلي أو عشائري أو طائفي، ما يتطلب تأمينًا محكمًا لضمان عدم حدوث أي إشكالات أو اضطرابات.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني اعتاد على تأمين الاستحقاقات الدستورية بنجاح، مؤكدًا ثقته في أن تمر الانتخابات البلدية القادمة بأجواء آمنة وشفافة ونزيهة، موضحا أن مدة المجالس البلدية المنتهية منذ 3 سنوات تم تمديدها سابقًا بقانون من مجلس النواب، وذلك بعد تعذّر إجراء الانتخابات نتيجة ظروف أمنية وسياسية.

السلاح يجب أن يكون بيد القوى الشرعية فقط

ولفت «القزح» إلى أن الدستور اللبناني، المنبثق عن اتفاق الطائف في عام 1990، ينص بوضوح على أن السلاح يجب أن يكون بيد القوى الشرعية فقط، مشيرًا إلى ضرورة احتكار الدولة لاستخدام القوة، وذلك في إشارة ضمنية إلى أهمية ضبط أي ممارسات خارجة عن سيادة الدولة خلال الفترة المقبلة.


مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا