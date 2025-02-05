جربي مكعبات القهوة لبشرة ناعمة ومشرقة.. وصفة فعالة دون مواد كيميائية

إسراء عبد العزيز

في عالم العناية بالبشرة أصبحت الوصفات الطبيعية خيارا مفضّلا لدى الكثير من الفتيات والنساء، خاصة مع الابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية، ومن بين هذه الحلول الطبيعية، برزت مكعبات القهوة المثلجة كأحد أكثر الاتجاهات رواجًا، لما تقدمه من فوائد مذهلة للبشرة، فالقهوة ليست مجرد مشروب صباحي، بل تحتوي على مضادات أكسدة وكافيين يستخدمان في كثير من منتجات العناية بالبشرة، لذا خلال السطور التالية نستعرض فوائد مكعبات القهوة لبشرة ناعمة ومشرقة وفقًا لمجلة Vogue.

فوائد مكعبات القهوة للبشرة

1- تقليل الانتفاخات تحت العين لأن الكافيين الموجود في القهوة يساعد على تضييق الأوعية الدموية، مما يقلل من الانتفاخات والهالات السوداء عند تمرير مكعب القهوة بلطف تحت العين.

2- شد البشرة وتحسين مرونتها لأن تمرير مكعب بارد على البشرة يحفّز الدورة الدموية، ويعمل الكافيين كمادة قابضة تساعد على شد الجلد ومقاومة الترهلات.

3- تقشير طبيعي خفيف فعند استخدام مكعبات القهوة المجمدة المحتوية على بقايا الرواسب، تعمل كمقشر لطيف يزيل الخلايا الميتة ويمنح البشرة ملمسًا ناعمًا.

4- تقليل الاحمرار والالتهابات وبفضل خصائص القهوة المضادة للالتهاب، يمكن أن تقلل من احمرار البشرة، خاصةً بعد التعرض للشمس.

5- تحفيز إنتاج الكولاجين لأن مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة تساهم في تحفيز خلايا الجلد لإنتاج الكولاجين، مما يمنح البشرة مظهرًا أكثر شبابًا.

طريقة تحضير مكعبات القهوة