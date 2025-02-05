وظائف خالية بمرتبات مجزية وتأمين طبي واجتماعي.. اعرف الشروط والتخصصات

كتبت - صفية النجار

توفر وزارة الشباب والرياضة فرص عمل للشباب بشكل مستمر من خلال تعاونها مع مبادرات التوظيف وشركات القطاع الخاص والاستثماري، سواء كانوا حاصلين على مؤهلات دراسية عليا أو متوسطة أو الذين لم يحصلوا على مؤهلات دراسية من الأساس، وأعلنت الوزارة عن وظائف خالية بإحدى الشركات.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية والشروط والتخصصات المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف الخالية، كالتالي:

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب شركة سوبيكو بشبين الكوم شباب للتعيين في الوظائف التالية:

1- مدير فرع.

2- نائب مدير فرع.

3- موظف فرع.

4- شيف أجبان.

5- موظف أمن.

6- فني صيانة تبريد وتكييف.

7- مبيعات خارجية.

شروط القبول في الوظائف

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- مؤهل متوسط على الأقل (خريجون فقط لا يوجد فرص للطلبة).

- موقف واضح للتجنيد للذكور.

- لا يوجد سكن للمغتربين.

- مكان العمل: شبين الكوم.

مميزات الوظائف والحقوق

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- رواتب مجزية.

- يومين إجازة في الأسبوع.

- أرباح سنوية.

- تأمين طبي عائلي.

- تأمين اجتماعي.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات بما في ذلك ساعة راحة.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يمكن ملء استمارة التوظيف المخصصة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وللمزيد من الوظائف يمكن زيارة موقع توظيف مصر:tawzeefmasr.