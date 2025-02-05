وظائف شاغرة بمرتبات مجزية في شركة سيارات.. اعرف الشروط والتخصصات

وظائف شاغرة بمرتبات مجزية في شركة سيارات.. اعرف الشروط والتخصصات

وظائف شاغرة بمرتبات مجزية في شركة سيارات.. اعرف الشروط والتخصصات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية بإحدى الشركات، وذلك من خلال تعاونها مع مبادرات التوظيف وشركات القطاع الخاص والاستثماري، لتوفير فرص عمل للشباب في جميع التخصصات، سواء كانوا حاصلين على مؤهلات دراسية عليا أو متوسطة أو الذين لم يحصلوا على مؤهلات دراسية من الأساس.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية والشروط والتخصصات المطلوبة والحقوق والمميزات كالتالي:

التخصصات المطلوبة للوظائف وشروطها

تطلب شركة سيارات شباب للتعيين استشارى مبيعات السيارات، بالمنصورية في الهرم، بالشروط الآتية:

- مؤهل عال.

- خبرة من 1 لـ 3 سنوات.

- لغة إنجليزية جيدة.

- حد أقصى للسن 35 عاما.

- خبرة بمجال السيارات.

- يفضل من سكان الجيزة.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- رواتب مجزية.

- عمولات شهرية.

- 9 ساعات منهم ساعة راحة.

- يوم إجازة.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين طبى خاص.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف من خلال ملء استمارة التوظيف المخصصة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وللمزيد من الوظائف يمكن زيارة موقع توظيف مصر:tawzeefmasr.

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