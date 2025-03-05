أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 3-5-2025.. تحديث في المزارع والمحلات

تحديثات جديدة أعلنتها بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية التي تتبع مجلس الوزراء بشأن أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 3-5-2025 سواء داخل المزرعة أو سعر الكيلو في المحلات والأسواق المختلفة للمستهلك، وتُعد الفراخ إحدى السلع الغذائية الأساسية التي يتابعها قطاع عريض من المواطنين، وتتغير أسعارها بشكل يومي.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن والأسواق

ووفق المعلن من تحديثات جديدة صباحية عبر بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية، فإن أسعار الفراخ اليوم سجلت مختلف أنواعها الآتي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت في المزرعة والمحلات

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت في المزرعة 80 جنيهًا، فيما يبدأ سعر الفراخ البيضاء للمستهلك في محلات بيع الدواجن من 85 جنيهًا وتصل إلى 95 جنيهًا، وفقًا للمنطقة السكنية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم السبت في المحلات والمزارع

وعلى مستوى الفراخ الساسو، فقد سجلت اليوم السبت في المزرعة 73 جنيهًا، فيما يبدأ سعر الفراخ الساسو للمستهلك في محلات بيع الدواجن من 78 جنيهًا وتصل إلى 88 جنيهًا، وفقًا للمنطقة السكنية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم للمستهلك في السوق

أما عن سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم السبت فسجلت في الأسواق والمحلات 113 جنيهًا في آخر تحديث لها.