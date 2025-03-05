وظائف للمدرسين برعاية وزارة العمل.. الشروط والتخصصات المطلوبة

وظائف للمدرسين برعاية وزارة العمل.. الشروط والتخصصات المطلوبة

وظائف للمدرسين برعاية وزارة العمل.. الشروط والتخصصات المطلوبة

كتبت - صفية النجار

أعلنت وزارة القوى العاملة عن وظائف شارغة بإحدى المدارس الخاصة، ضمن نشرة التوظيف الشهرية التي تصدرها بصفة دورية كل شهر من أجل توفير فرص عمل للشباب في تخصصات متنوعة، على مستوى المحافظات من خلال التعاون مع جهالت التوظيف وشركات القطاع الخاص.

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب أكاديمية تعليمية مطورة مدرسين في التخصصات التالية:

- 4 مدرس لغة إنجليزية.

- 3 مدرس لغة عربية.

- 2 مدرس لغة ألمانية.

- 2 مدرس لغة فرنسية.

- 3 مدرس حاسب آلي.

كما تطلب أكاديمية تعليمية خاصة مطورة مدرسين في التخصصات التالية:

- 3 مدرس لغة إنجليزية.

- 4 مدرس لغة عربية.

شروط القبول في الوظائف ومميزاتها

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

مؤهل أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي.

يراعي تطبيق الحد الأدنى للأجور ويزيد حسب الخبرة.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على وظائف وزارة العمل من خلال أحد الخطوات التالية:

- التوجه إلى مقر وزارة العمل القديم بمدينة نصر شارع يوسف عباس.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- التواصل مع الجهات طالبة التوظيف بشكل مباشر.

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