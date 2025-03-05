رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة التقلبات الجوية في الشرقية

كتبت - نظيمة البحراوي

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية.

جاء ذلك بناءً على تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية الذي أشار إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والممطرة على مناطق متفرقة من المحافظة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ورعدية قد تزداد شدتها خلال فترة المساء.

رفع درجة الاستعدادات بعرف العمليات الفرعية

وقرر محافظ الشرقية رفع درجة الاستعدادات بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، توجه رؤساء مراكز ومدن وأحياء المحافظة للمرور الميداني على محطات وغرف وبالوعات الصرف المتواجدة بنطاق كلا في عمله للتأكد من عملها بشكل جيد، بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك الاطمئنان على كفاءة تشغيل المولدات الكهربائية الأساسية والاحتياطية ومواتير الشفط والرفع الموجودة بكل محطة صرف، وكذلك تجهيز سيارات لشفط مياه الأمطار من الأماكن التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، ومراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصًا على سلامه المواطنين.