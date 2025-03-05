«أزهرية مطروح»: لا شكاوى من امتحانات المهام الأدائية بالمعاهد الابتدائية اليوم

كتب - محمد بخات

تابع الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، صباح اليوم السبت، لجان امتحانات المهام الأدائية بمعهد مطروح الابتدائي، وذلك في إطار وقوف المنطقة علي سير الامتحانات التي انطلقت اليوم وتستمر حتى الاثنين المقبل لطلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي على مستوى معاهد المنطقة.

امتحان اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية

وأدى التلاميذ، اليوم، امتحانات الترم الثاني الامتحان في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والرياضيات، واللغة الإنجليزية، وسط أجواء هادئة ومنظمة.

وأكد رئيس منطقة مطروح الأزهرية، ببيان، على عدم وجود أي معوقات أو شكاوى من الطلاب أو المشرفين خلال سير امتحانات الأزهر في جميع المعاهد الابتدائية.

توفير سبل الراحة للتلاميذ

وخلال جولته التفقدية، نبه الشيخ خميس محمد على أهمية توفير كل سبل الراحة والهدوء للطلاب ليتمكنوا من أداء امتحاناتهم على أكمل وجه، مؤكدًا ضرورة التزام جميع اللجان بالتعليمات والإرشادات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وشفافية.

تقييم مهارات الطلاب

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية أنه تأتي هذه الامتحانات في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على تقييم مهارات الطلاب وقدراتهم الأدائية بشكل شامل، بما يساهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.