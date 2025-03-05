قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد، يُمثل نقلة نوعية في طريق بناء بيئة اقتصادية عادلة تحفظ حقوق العامل وتُعزز مناخ الاستثمار في آنٍ واحد، مشيرًا إلى أن هذا القانون طال انتظاره ويستحق إشادة كبيرة من مختلف الأطراف.

وأضاف الحبال، في تصريحات صحفية، أن القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بل يأتي ضمن منظومة إصلاح شاملة تستهدف تطوير مناخ العمل في مصر من الجذور، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية تسيران جنبًا إلى جنب في رؤية الدولة.

العامل المصري شريك حقيقي في بناء الجمهورية الجديدة

وأكد أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه خلال احتفالية عيد العمال رسائل واضحة تؤكد أن العامل المصري لم يعد مجرد ترس في ماكينة الإنتاج؛ بل شريك حقيقي في بناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن الإنسان هو محور التنمية وهدفها الأول.

وأشار إلى أن من أبرز مكتسبات قانون العمل الجديد؛ شمول العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس وعي القيادة السياسية بالتحديات اليومية التي تواجه ملايين المصريين خارج القطاع الرسمي، داعيًا إلى الإسراع في تفعيل هذه السياسات على أرض الواقع.

قانون العمل الجديد رسالة طمأنة قوية للمستثمرين

وأوضح أن القانون يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، سواء محليين أو أجانب، بأن الدولة جادة في إصلاح تشريعاتها بما يواكب المعايير الدولية، ويُهيئ بيئة عمل مستقرة ومحفزة للإنتاج.

ودعا الحبال إلى سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية المرتبطة بالتدريب المهني، والتأهيل لسوق العمل، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات لبناء سوق عمل عصري ومنتج يليق بمستقبل مصر الاقتصادي.