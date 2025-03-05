خبير اقتصادي: مصر تمضي بقوة في التصنيع لتحقيق الاكتفاء والتوسع بالتصدير

خبير اقتصادي: مصر تمضي بقوة في التصنيع لتحقيق الاكتفاء والتوسع بالتصدير

خبير اقتصادي: مصر تمضي بقوة في التصنيع لتحقيق الاكتفاء والتوسع بالتصدير

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن احتفالات الدولة بعيد العمال هذا العام جاءت مختلفة، إذ جرت في مواقع الإنتاج لا في القاعات المغلقة، مشيرا إلى أن افتتاح عدة مصانع في قطاعات متنوعة، يؤكد دخول مصر إلى مجال الصناعة بقوة، مؤكدًا أن من أبرز هذه القطاعات الصناعات الثقيلة والإلكترونيات والصلب، مؤكدًا أن هذه المجالات تُمثل أهمية استراتيجية وتسهم بشكل كبير في خفض الاعتماد على الواردات وزيادة حجم التصدير.

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الدولة تعمل على تذليل العقبات التي واجهت المستثمرين لسنوات، عبر تسريع إصدار التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى إطلاق الرخصة الذهبية لتيسير الإجراءات، مشيرًا إلى أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي بلغت 14% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 20% بحلول 2030، وهو ما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضح أن التركيز الحالي على الصناعة والزراعة معًا يهدف لتحقيق الاستدامة وتقليل العجز في الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن مصر باتت تمتلك بنية تحتية قوية تخدم الصناعة والاستثمار، مؤكدًا أن السوق المصري جاذب لكبرى الشركات العالمية بفضل التعداد السكاني الكبير والانفتاح الإقليمي.

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