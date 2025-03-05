خريطة سقوط الأمطار غدا.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تحذيريا بشأن طقس الساعات المقبلة وخريطة سقوط الأمطار في عدد من المناطق غدا الأحد لتستمر التقلبات الجوية على مدار اليوم وغدا.

ونوضح فيما يلي خريطة سقوط الأمطار غدا الأحد، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل قليل.

خريطة سقوط الأمطار

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار التقلبات الجوية، إذ تتوافر فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من:



السواحل الشمالية الشرقية مثل: بورسعيد، دمياط، العريش، رفح.



مدن القناة: الإسماعيلية، السويس، بورسعيد.



خليج السويس والمناطق المجاورة له.



شبه جزيرة سيناء: خاصة الطور، شرم الشيخ، طابا، سانت كاترين



وتحدث هذه الأمطار على فترات متقطعة خلال اليوم.



كما أشار بيان الأرصاد الجوية إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من:



الوجه البحري: مثل المنصورة، طنطا، كفر الشيخ، دمنهور، بنها، الزقازيق.



القاهرة الكبرى: وتشمل القاهرة، الجيزة، القليوبية.



السواحل الشمالية الغربية مثل الإسكندرية، مطروح، العلمين.



شمال الصعيد: ويشمل مدن مثل الفيوم، بني سويف، المنيا.



وفي السياق ذاته، تنشط الرياح على فترات متقطعة في مناطق مختلفة من البلاد، تشمل:



السواحل الشمالية (شرقا وغربا)



جنوب سيناء: مثل شرم الشيخ، الطور، نويبع



جنوب البلاد: مثل الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، أبو سمبل

درجات الحرارة غدا

القاهرة: العظمى 26، الصغرى 17



العاصمة الإدارية: العظمى 26، الصغرى 17



6 أكتوبر: العظمى 26، الصغرى 16



بنها: العظمى 25، الصغرى 17



دمنهور: العظمى 26، الصغرى 16



وادي النطرون: العظمى 25، الصغرى 16



كفر الشيخ: العظمى 25، الصغرى 16



المنصورة: العظمى 26، الصغرى 16



الزقازيق: العظمى 26، الصغرى 16



شبين الكوم: العظمى 25، الصغرى 16



طنطا: العظمى 25، الصغرى 16



دمياط: العظمى 24، الصغرى 17



بورسعيد: العظمى 24، الصغرى 17



الإسماعيلية: العظمى 26، الصغرى 14



السويس: العظمى 26، الصغرى 15



العريش: العظمى 24، الصغرى 16



رفح: العظمى 23، الصغرى 15



رأس سدر: العظمى 26، الصغرى 17



كاترين: العظمى 15، الصغرى 08



الطور: العظمى 27، الصغرى 19



طابا: العظمى 25، الصغرى 16



شرم الشيخ: العظمى 30، الصغرى 21



الإسكندرية: العظمى 23، الصغرى 15



العلمين: العظمى 22، الصغرى 14



مطروح: العظمى 22، الصغرى 14



السلوم: العظمى 25، الصغرى 15



سيوة: العظمى 27، الصغرى 15



رأس غارب: العظمى 30، الصغرى 21



الغردقة: العظمى 31، الصغرى 20



سفاجا: العظمى 29، الصغرى 21



مرسى علم: العظمى 26، الصغرى 17



شلاتين: العظمى 32، الصغرى 21



حلايب: العظمى 29، الصغرى 22



أبورماد: العظمى 29، الصغرى 21



رأس حدربة: العظمى 28، الصغرى 21



الفيوم: العظمى 26، الصغرى 15



بني سويف: العظمى 27، الصغرى 14



المنيا: العظمى 28، الصغرى 14



أسيوط: العظمى 29، الصغرى 15



سوهاج: العظمى 29، الصغرى 16



قنا: العظمى 30، الصغرى 17



الأقصر: العظمى 31، الصغرى 18



أسوان: العظمى 31، الصغرى 19



الوادي الجديد: العظمى 28، الصغرى 16



أبو سمبل: العظمى 31، الصغرى 18.