«مياه المنوفية» ترفع حالة الاستعداد القصوى بسبب سقوط الأمطار

كتب- عصام علم الدين

شهدت مراكز ومدن «أشمون منوف والباجور وسرس الليان» في محافظة المنوفية، سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية، إذ تمركزت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بمختلف أنحاء المحافظة بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

رفع حالة الطوارئ القصوى

ووجه المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحي، مع استمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه في محافظة المنوفية حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

وضع خطة لتطهير شبكات الصرف

وأوضح، أنه تم وضع خطه شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحي وبالوعات الصرف الصحي وصفايات المطر لاستقبال مياه الأمطار، وكذلك رفع الأتربة عنها لمنع تجمع المياه في الشوارع والميادين وعدم إعاقة حركة السير.

وكذلك وجه رئيس الشركة، رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميداني والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة والجهات المعنية.