رئيس اتحاد العمال: الدولة قطعت شوطا كبيرا في توفير فرص العمل

أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن حضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحتفالية عيد العمال يمثل تقديراً رفيعاً لعمال مصر، ويجسد شراكة وطنية حقيقية فى مسيرة بناء «الجمهورية الجديدة» وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

«الجمل»: تحسين بيئة العمل خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة

وأضاف «الجمل»، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال بالسويس: «إن سواعد عمال مصر التى تبنى وتعمر، كانت دوماً عند مستوى التحديات، وعملت بإخلاص وثبات خلال مرحلة تنموية غير مسبوقة شهدتها البلاد فى عهد الرئيس السيسى»، مضيفاً أن دعم الدولة المستمر للعمال بتحسين بيئة العمل وتوفير الحماية الاجتماعية، يُعد خطوة محورية فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

ووجّه رئيس اتحاد العمال، تحية تقدير واعتزاز إلى رجال القوات المسلحة، مؤكداً أن جيش مصر القوى يضرب أروع الأمثلة فى التضحية والفداء من أجل الوطن، مشيراً إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً فى دعم العمال وتوفير فرص العمل للشباب، مشيداً بالقانون الجديد للعمل الذى تم إقراره بفضل توجيهات القيادة السياسية، وجهود وزارة العمل، والدور الفعّال الذى قام به مجلس النواب. وأكد «الجمل» أن عمال مصر سيواصلون دورهم الوطنى فى البناء والتنمية، مساهمين فى ترسيخ أركان الجمهورية الجديدة على أسس من الكفاءة والعدالة والشراكة المجتمعية.