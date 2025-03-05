وزير العمل: توجيهات رئاسية بزيادة منحة «العمال غير المنتظمين» إلى 1500 جنيه

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بزيادة قيمة المنح السنوية المخصصة للعمال غير المنتظمين من 500 إلى 1500 جنيه، قائلا إنه في مجال مساندة عمال المنشآت التي تواجه بعض التحديات، تمت زيادة الحد الأدنى للإعانة التي يتم صرفها من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

«جبران»: تطوير 82 مركزاً للتدريب ضمن «حياة كريمة».. وتنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين

وأضاف «جبران»، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بالسويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه في مجال تنمية مهارات الموارد البشرية، تم تطوير 82 مركز تدريب ثابت ومتنقل، وجميعها تعمل في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكداً أنه تم تنفيذ برامج تدريبية من خلال شراكة استراتيجية مع شركاء محليين ودوليين.

وشدد على أن «الأحلام تحولت إلى حقائق»، نعيشها يومياً في الجمهورية الجديدة، التي يتم بناؤها بقيادة حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبسواعد أبناء مصر، موجهاً التحية لجميع عمال مصر، الذين وقفوا صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة، للتغلب على كل التحديات التي تواجه الوطن، حتى أصبحنا نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على قوة ووحدة جبهتنا الداخلية في نسيج واحد، يضم شعباً أبياً وجيشاً عظيماً وشرطة باسلة، وجنود الإنتاج الشرفاء العاشقين لتراب الدولة المصرية.

ووجَّه الوزير الشكر والتقدير للرئيس السيسي على الدعم المستمر لعمال مصر، مؤكداً أن الرئيس وجّه في العام الماضي، بطرح مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي، مع سرعة انتهاء مجلس النواب من مناقشته تمهيداً لإصداره، محافظاً على حقوق العمال، وملتزماً بمعايير العمل الدولية، ومراعياً للتوازن والعدالة، ومحققاً للأمان الوظيفى ومتوافقاً مع متغيرات وتحديات أنماط العمل الجديدة.

فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية الماهرة والمدربة

وأوضح أن مكاتب التمثيل العمالى فى الخارج نجحت فى فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية الماهرة والمدربة، مشيراً إلى أنه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تم الانتهاء من الدراسة التشخيصية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتوحيد خطط وبرامج الدولة، وتوفير فرص العمل، وفقاً للمعايير الدولية.

ونوه «جبران» بأنه فى مجال استشراف وظائف المستقبل، نعمل بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، وعدد من الشركاء، على إصدار دليل التصنيف المهنى المصرى المحدَّث، لمواجهة مستجدات سوق العمل من المهن المستحدثة والمندثرة، مشدداً على أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم اعتماد الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.