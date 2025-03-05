رئيس «العربي الناصري»: كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال تبرز مكانة العامل في مسيرة التنمية

أشاد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال، واصفا إياها بأنها «تجسيد حقيقي للقيم الوطنية التي تضع العامل المصري في قلب مشروع بناء الدولة».

وأكد أن كلمة الرئيس لم تكن مجرد خطاب احتفالي، بل رسالة واضحة تُعبر عن إيمان القيادة السياسية بالدور المحوري للعمال في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية.

أشار أبو العلا إلى أن الرئيس السيسي أكد في كلمته على التقدير العميق للجهود التي يبذلها العمال في مختلف القطاعات، سواء في المصانع أو المشروعات الكبرى أو القطاع الخدمي.

كما نوّه إلى أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، حيث يُضمن حقوق العمال ويُحسن ظروفهم المعيشية، مما ينعكس إيجابًا على إنتاجيتهم واستقرارهم الوظيفي.

ولفت رئيس العربي الناصري إلى أن التوجيهات الرئاسية بشأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتدريب الشباب على المهارات الحديثة، وتوفير فرص عمل محلية ودولية، تُظهر رؤية متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي يعتمد على الكوادر المدربة، مضيفا: «هذه السياسات ليست إجراءات آنية، بل استثمار في العنصر البشري كأساس للتنمية المستدامة».

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي تنسجم مع الفكر القومي التقدمي الذي يؤمن بأن العمال هم عماد الأمة، وأن تقدم الوطن لا يتحقق إلا بتمكينهم.

وقال: «نحن أمام نموذج حقيقي للعدالة الاجتماعية، حيث تُترجم الأقوال إلى أفعال ملموسة، من زيادة الأجور إلى تحسين بيئة العمل، انطلاقًا من مبدأ أن الكرامة الإنسانية حق للجميع».

في ختام تصريحه، أكد الدكتور محمد أبو العلا تضامن الحزب العربي الناصري الكامل مع سياسات الدولة الهادفة إلى دعم العمال ودفع عجلة التنمية، موضحا «ما نشهده اليوم من إنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي هو نتاج رؤية استراتيجية تضع المواطن في الصدارة، وتستلهم تراثًا ناصريًا يؤمن بقدرة الشعب على صنع المعجزات عندما تُهيأ له الظروف المناسبة».

هذا وجاءت كلمة الرئيس السيسي لتؤكد أن الجمهورية الجديدة تُبنى بسواعد أبنائها، وأن العمال هم حماة الوطن الحقيقيون وأحد أهم ركائز مستقبله المشرق.