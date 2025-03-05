رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: قانون العمل الجديد طفرة هائلة لضمان الحقوق

رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: قانون العمل الجديد طفرة هائلة لضمان الحقوق

رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: قانون العمل الجديد طفرة هائلة لضمان الحقوق

قال عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن احتفال الدولة بعيد العمال بحضور رئيس الجمهورية والقيادات التنفيذية والتشريعية وممثلي أصحاب الأعمال، هو رسالة واضحة لكل عمال مصر بأن القيادة السياسية تضعهم في قلب أولوياتها، وأن دعم الرئيس للعمال لم يتوقف منذ توليه المسؤولية.

قانون العمل الجديد نقل نوعية في مصر

وأشار الجمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، إلى أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية حقيقية في علاقات العمل إذ يحقق الأمان الوظيفي، ويضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويعكس التطورات التي طرأت على سوق العمل، خاصة في ظل ظهور مهن وصناعات جديدة وتطورات تكنولوجية لم تكن موجودة وقت صدور القانون القديم عام 2003.

وأوضح الجمل أن القانون الجديد راعى ملاحظات كثيرة وابتعد عن السلبيات السابقة، ليصبح أكثر ارتباطًا بالواقع ومتطلبات المرحلة، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاج.

وأضاف أن أبرز ما يميز القانون الجديد هو شموله لفئات لم تكن مغطاة سابقًا، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، التي ظلت لعقود خارج الحماية، رغم دورها الكبير، مشيرًا إلى أن الرئيس مهتم بهذه الفئة منذ سنوات خاصة أثناء أزمة كورونا، حيث أُطلقت وثيقة تأمين خاصة بها وتم توفير دعم كبير لها.

العمالة المنزلية في مصر

وأشار الجمل إلى أن القانون الجديد ولأول مرة يشمل كذلك العمالة المنزلية المصرية، من خلال التوجيه الرئاسي بوضع إطار قانوني يحفظ حقوق الطرفين، مع احترام خصوصية العمل داخل المنازل، لافتًا إلى أن الدولة تدرس تجارب دول أخرى في هذا المجال لوضع قانون يتناسب مع طبيعة هذه الفئة، التي لا تعمل في منشآت صناعية بل في بيوت خاصة يصعب تفتيشها مثل بيئات العمل العادية.

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