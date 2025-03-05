قيادي بـ«مستقبل وطن»: تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد انتصار تاريخي للعمال

أشاد المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، بتوقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا حقيقيًا للعمال المصريين، وتعكس التزام الدولة الراسخ بحماية حقوقهم وتعزيز دورهم في بناء الوطن.

توقيع القانون بالتزامن مع عيد العمال رسالة تقدير واضحة من القيادة السياسية للطبقة العاملة

وأوضح البري، في بيان له، أن توقيع القانون بالتزامن مع احتفالات عيد العمال يعد رسالة تقدير واضحة من القيادة السياسية للطبقة العاملة، ويؤكد مكانتهم كشريك أساسي في مسيرة التنمية.

وأكد البري، أن القانون الجديد يعد نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية؛ إذ يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

القيادة السياسية حريصة على دعم الطبقة العاملة

وأشار إلى أن توقيع القانون في هذا التوقيت يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الطبقة العاملة، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

واختتم البري تصريحه بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن يضع دعم العمال وتمكينهم في صدارة أولوياته، ويعتبر قانون العمل الجديد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، تعزز من استقرار سوق العمل وتحفز على الإنتاج.