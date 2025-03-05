تأجيل الامتحانات في دمياط لسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية

كتب: آية حسنين

أصدر الدكتورر أيمن الشهابي محافظ دمياط قرارا بتأجيل الامتحانات في دمياط نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وسقوط أمطار تصل إلي حالة الرعدية مع انخفاض واضح في درجات الحرارة.

تأجيل الامتحانات في دمياط لسوء الأحوال الجوية

وأكد محافظ دمياط أنه يتم عقد الامتحانات الشهرية لجميع صفوف النقل المقررة يومي الأحد والاثنين المقبلين إلى يوم الثلاثاء 6 مايو 2025، بعد تأجيلها لسوء الأحوال الجوية.

أمطار رعدية تضرب دمياط

وأوضح محافظ الدقهلية أن هيئة الأرصاد الجويه نوهت من خلال آخر تحديث لخرائط الطقس أنه من المتوقع أن تتعرض محافظة دمياط غدا الأحد 4 مايو 2025، لسقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية احيانا على مناطق متفرقة من المحافظة على فترات متقطعة.

سقوط أمطار وحدوث عطل مفاجئ في كابل الكهرباء في دمياط

وكان محافظ دمياط تابع من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إجراءات التعامل مع تراكم المياه التى حدثت اليوم نتيجة سقوط الأمطار مما أدى الى حدوث عطل مفاجئ بكابل الكهرباء نتج عنه توقف محطة الرفع بقرية الوسطاني بمركز كفر سعد.





ووجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات المياه ، والتى تجرى حاليًا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد والإدارة العامة للأزمات والكوارث، وتم التنسيق مع هندسة كهرباء كفر سعد التى قامت بصيانة العطل بالكابل، وذلك لتشغيل المحطة بكامل قوتها.