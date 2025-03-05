تأجيل الامتحانات في دمياط لسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية

تأجيل الامتحانات في دمياط لسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية

تأجيل الامتحانات في دمياط لسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية

كتب: آية حسنين

أصدر الدكتورر أيمن الشهابي محافظ دمياط قرارا بتأجيل الامتحانات في دمياط نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وسقوط أمطار تصل إلي حالة الرعدية مع انخفاض واضح في درجات الحرارة.

سقوط الأمطار

تأجيل الامتحانات في دمياط لسوء الأحوال الجوية

وأكد محافظ دمياط أنه يتم عقد الامتحانات الشهرية لجميع صفوف النقل المقررة يومي الأحد والاثنين المقبلين إلى يوم الثلاثاء 6 مايو 2025، بعد تأجيلها لسوء الأحوال الجوية.

أمطار رعدية تضرب دمياط

وأوضح محافظ الدقهلية أن هيئة الأرصاد الجويه نوهت من خلال آخر تحديث لخرائط الطقس أنه من المتوقع أن تتعرض محافظة دمياط غدا الأحد 4 مايو 2025، لسقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية احيانا على مناطق متفرقة من المحافظة على فترات متقطعة.

سقوط الأمطار

سقوط أمطار وحدوث عطل مفاجئ في كابل الكهرباء في دمياط

وكان محافظ دمياط تابع من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إجراءات التعامل مع تراكم المياه التى حدثت اليوم نتيجة سقوط الأمطار مما أدى الى حدوث عطل مفاجئ بكابل الكهرباء نتج عنه توقف محطة الرفع بقرية الوسطاني بمركز كفر سعد.

سقوط الأمطار

ووجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات المياه ، والتى تجرى حاليًا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد والإدارة العامة للأزمات والكوارث، وتم التنسيق مع هندسة كهرباء كفر سعد التى قامت بصيانة العطل بالكابل، وذلك لتشغيل المحطة بكامل قوتها.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا