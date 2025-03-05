أمطار غزيرة وطقس غير مستقر في القليوبية

أمطار غزيرة وطقس غير مستقر في القليوبية

أمطار غزيرة وطقس غير مستقر في القليوبية

كتب - حسن صالح

شهدت محافظة القليوبية اليوم، سقوط أمطار غزيرة على بعض الأنحاء بالمحافظة، وغيوم وطقس غير مستقر.

أمطار القليوبية اليوم

اعلان حالة الطوارئ

وأعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ وسرعة التعامل الفورى وشفط أي تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن مؤكداً على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة فى هذا الشأن.

أمطار القليوبية اليوم

رفع درجات الاستعدادات

كما وجه محافظ القليوبية رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة.

أمطار القليوبية اليوم

وأكد محافظ القليوبية، على متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة فى شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، مؤكداً على استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف لحين انتهاء الأمطار وتحسن الأحوال الجوية

أمطار القليوبية اليوم

وبدوره وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بالقليوبية، والعضو المنتدب، بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة بمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التى شهدتها محافظة القليوبية اليوم ولحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيا.

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