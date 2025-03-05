7 توابل عطرية تضاف إلى الشاي الأخضر لتحسين جودة النوم.. منها الكركم وجوزة الطيب

في ظل شكوى كثيرين من اضطرابات النوم والأرق المزمن، لا سيما مع نمط الحياة السريع والاعتماد المتزايد على المنبهات، يقدم خبراء تغذية وعلاج طبيعي حلولًا بسيطة وفعالة مستوحاة من كنوز الطبيعة الهندية؛ إذ نشرت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، نقله موقع «سبوتنيك»، تقريرًا يسلط الضوء على فوائد دمج بعض التوابل العطرية مع كوب دافئ من الشاي الأخضر قبل الخلود إلى النوم، كبديل طبيعي وآمن للأدوية والعقاقير المنومة.

7 توابل لتحسين جودة النوم

وأوضح الخبراء أن هذه التوابل لا تضفي نكهة مميزة على الشاي الأخضر فحسب، بل تحمل مركبات طبيعية تعمل على تهدئة الجهاز العصبي، وتخفيف التوتر والقلق، وهما من أبرز العوامل التي تعيق الحصول على نوم عميق ومريح.

وهناك 7 توابل يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا في جودة النوم، حسب تأكيد خبراء التغذية، وهي:

1- القرفة:

تتميز القرفة بنكهتها الحلوة والخفيفة، وتعد إضافة قيمة لمن يعانون من تقلبات مستوى السكر في الدم؛ إذ تساعد على تنظيمه، كما أن خصائصها الدافئة تعمل على تهدئة الجهاز العصبي بشكل طبيعي، وعند مزجها بالشاي الأخضر، ينتج مشروب مريح وحلو قليلًا يساهم في تقليل الأرق الليلي وتعزيز النوم المتواصل.

2- الهيل:

يعتبر الهيل من التوابل ذات الرائحة العطرة والنكهة الحلوة المحببة، ويشتهر بفوائده الهضمية، بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الهيل تأثيرات مهدئة خفيفة تساعد في التخلص من التوتر والقلق، وهما من الأسباب الجذرية لاضطرابات النوم، ولتحضير مشروب مريح، يمكن سحق قرن أو قرنين من الهيل الأخضر وإضافتهما إلى الشاي الأخضر أثناء التحضير.

جوزة الطيب وتحفيز الشعور بالنعاس

3- جوزة الطيب:

تحتوي جوزة الطيب على مركب طبيعي يعرف باسم «الميريستيسين»، والذي يلعب دورًا في تحفيز الشعور بالنعاس واسترخاء العضلات، كما أن إضافة كمية قليلة جدًا من جوزة الطيب المبشورة إلى الشاي الأخضر يمكن أن تساعد في الحصول على ليلة نوم هادئة.

4- بذور الشمر:

تعتبر بذور الشمر خيارًا جيدًا لتحسين عملية الهضم، والتي غالبًا ما تكون سببًا في عدم القدرة على النوم بشكل مريح، كما أن نكهتها الحلوة الخفيفة تساهم في استرخاء العضلات وتهدئة العقل، مما يهيئ الجسم والذهن للنوم.

الكركم مثبت طبيعي للحالة المزاجية

5- الكركم:

يشتهر الكركم بخصائصه القوية المضادة للالتهابات، كما أنه يعتبر مثبتًا طبيعيًا للحالة المزاجية، وعند تناوله بكميات صغيرة قبل النوم مع الشاي الأخضر، يمكن للكركم أن يقلل من الشعور بالانزعاج المرتبط بالالتهابات ويعزز الشعور بالهدوء والاسترخاء.

6- القرنفل:

يتميز القرنفل بخصائصه الطبيعية المسكنة للألم والمرخية للعضلات، وتساعد نكهته الدافئة ذات اللمسة اللاذعة على تهدئة الجهاز العصبي، مما يجعله إضافة فعالة لدعم النوم العميق والمريح.

7- الزنجبيل:

على الرغم من أن الزنجبيل يستخدم بشكل شائع لتعزيز الطاقة والنشاط، فإن استخدامه بكميات صغيرة يمكن أن يكون له تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي، مما يساعد الجسم على الاسترخاء والتجهز للنوم.

ورغم هذه الفوائد، أكد الخبراء على أهمية الاعتدال في استخدام هذه التوابل، وعدم الإفراط فيها، للحصول على أفضل النتائج وتجنب أي آثار جانبية محتملة، مع أهمية استشارة الطبيب في حال استمرار مشاكل النوم أو تفاقمها.