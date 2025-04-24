تخلص من الأرق.. 7 نصائح لتنظيم النوم مع بداية تطبيق التوقيت الصيفي

لا شك في أن الأرق وقلة النوم من الأزمات التي تؤرق حياة العديد من الأشخاص، لكنها تزداد حدة مع تغيير مواعيد النوم والاستيقاظ المعتادة، خاصة بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي غدا السبت، والذي يؤدي لتقديم الساعة 40 دقيقة، لكن يمكن التغلب على تلك المشكلة عبر اتباع بعض النصائح التي تعيد ضبط الساعة البيولوجية للجسم.

7 نصائح تساعدك على تنظيم النوم مع بداية تطبيق التوقيت الصيفي

وفقًا لموقع «مايو كلينك» البريطاني، نقدم 7 نصائح هامة تساعدك على تنظيم النوم مع بداية تطبيق التوقيت الصيفي:

- ينبغي تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي قبل النوم بـ 4 ساعات على الأقل.

- الالتزام بروتين مسائي كالقراءة أو الاستحمام بالماء الدافئ لإرسال إشارات استرخاء للدماغ.

- يساعد التعرض للضوء الطبيعي صباحًا على تنظيم إيقاع الجسم اليومي.

- يمكن استخدام الزيوت العطرية التي تساعد تحسين جودة النوم والتخلص من القلق والتوتر، مثل اللافندر، الياسمين، الورد والمريمية، النيرولي، خشب الصندل، والفانيليا.

- يساعد ممارسة تمرينات التنفس قبل النوم على تهدئة الجسم وتبريد الأطراف، ما يساعد على الاستمتاع بنوم مريح.

- يجب إيقاف تشغيل أجهزة التلفاز وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وإبعادها عن غرفة النوم لتنظيم النوم.

- يساعد ممارسة التمارين الرياضية لمدة 20 دقيقة في الصباح الباكر على ضبط ساعة جسمك البيولوجية.

موعد التوقيت الصيفي

وجري تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، والتي توافق هذا العام 25 أبريل 2025، وتكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة.