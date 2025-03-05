لبدء يوم مليء بالحماس والطاقة.. 7 عادات احرص عليها بعد الاستيقاظ من النوم

يعاني البعض من الشعور بالخمول والكسل في بداية اليوم، وبينما يبحث هؤلاء عن حيل تساعدهم في تجاوز هذه المشكلة، هناك عادات بسيطة يمكن تبنيها بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، لتمنح دفعة قوية من الحماس والطاقة اللازمة ليوم مثمر ومليء بالإنجازات.

7 عادات احرص عليها بعد الاستيقاظ من النوم

وحسبما ورد على موقع «bright side»، فإن خبراء الصحة والتنمية البشرية يؤكدون على أهمية الدقائق الأولى بعد الاستيقاظ من النوم؛ فهي بمثابة نقطة الانطلاق التي تحدد مسار يومك بأكمله؛ لذا بدلًا من التوجه مباشرة إلى هاتفك أو الانغماس في ضغوط الحياة، استثمر هذه اللحظات الثمينة في تهيئة جسدك وعقلك ليوم حافل بالإيجابية والإنتاجية.

وهذه العادات التي يُنصح باتباعها عند الاستيقاظ من النوم تتمثل في:

1- اشرب كوبًا من الماء الفاتر:

بعد ساعات طويلة من النوم، يكون جسمك في حالة جفاف، وشرب الماء الفاتر يساعد على تنشيط الدورة الدموية، طرد السموم، وترطيب الجسم، ما يمنحك شعورًا بالانتعاش واليقظة، ويمكنك إضافة قطرات من الليمون لفوائد إضافية.

2- مارس تمارين التمدد الخفيفة:

لا تحتاج إلى مجهود كبير، بضع دقائق من التمدد اللطيف تساعد على إيقاظ العضلات وتنشيط تدفق الدم، ما يقلل من الشعور بالتصلب والكسل؛ لذا ركز على تمديد الذراعين والساقين والرقبة والظهر.

الاستمتاع بضوء الشمس

3- تعرض لضوء الشمس الطبيعي:

بمجرد الاستيقاظ، افتح ستائر نافذتك أو اخرج إلى الشرفة لبضع دقائق؛ فضوء الشمس الطبيعي يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، ويعزز إنتاج هرمون السيروتونين المسؤول عن الشعور بالسعادة واليقظة.

4- استمتع بلحظات من الهدوء والتأمل:

خصص بضع دقائق للجلوس بهدوء والتنفس بعمق، ويمكنك ممارسة التأمل أو قراءة صفحات قليلة من كتاب ملهم أو حتى الاستماع إلى موسيقى هادئة؛ فهذه اللحظات تساعد على تصفية الذهن وتقليل التوتر.

5- ضع خطة بسيطة ليومك:

قبل أن تنغمس في تفاصيل يومك، خصص دقيقة أو اثنتين لتحديد أهم المهام التي ترغب في إنجازها؛ فوجود خطة واضحة يساعد على التركيز وتجنب الشعور بالضياع والإرهاق لاحقًا.

6- تناول وجبة فطور صحية ومتوازنة:

الفطور هو الوقود الذي يمد جسمك وعقلك بالطاقة اللازمة لبدء اليوم بنشاط؛ لذا احرص على أن تتضمن وجبتك البروتينات والكربوهيدرات المعقدة والألياف والفواكه أو الخضروات.

تواصل مع بيئتك المحيطة قبل العالم الافتراضي

7- ابتعد عن تصفح هاتفك فور الاستيقاظ:

مقاومة الرغبة في التحقق من هاتفك فور الاستيقاظ قد تكون صعبة، لكنها خطوة ضرورية لحماية طاقتك وتركيزك؛ لذا ابدأ يومك بالتواصل مع نفسك وبيئتك المحيطة أولًا، قبل الانغماس في عالم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.