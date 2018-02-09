موجز الـ6 صباحا| حذف فيديو خطف الطفلين.. و"السياحة" تستجيب للقرموطي

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث حذفت قناة النهار فيديو حلقة "خطف الأطفال"، من موقع القناة الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"؟، وذلك بعدما وجهت النيابة العامة للإعلامية ريهام سعيد، الاتهام بالاشتراك مع معدة برنامجها والاتفاق مع شاب على خطف طفلين مقابل 150 ألف جنيه لكل طفل، على أن تبلغ السلطات وتنفرد بسبق إعلامي للبرنامج.

كما حذفت ريهام سعيد الحلقة بالكامل من صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكذالك الفيديوهات التي نشرتها للحلقة.

وعرضت سعيد خلال حلقة الإثنين 22/1/2018 عبر برنامجها "صبايا الخير"، المذاع عبر فضائية "النهار"، فيديو للحظة اتفاق شاب على بيع طفلين بادعاء أنهم مخطوفان من إحدى دور الأيتام، وأنه سيقوم ببيعهم لأسرة عربية تكفلهم، على أن يتقاسم الشاب المال مع دار الأيتام.

ويظهر الفيديو شخص يحكي عن الطفلين ويتفق على بيعهما لفتاة تدعى "غرام"، تعمل في إعداد برنامج "صبايا الخير".

من جهة أخرى، وفي استجابة لطلب الإعلامي جابر القرموطي، قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة ستوجه الدعوة لأستاذة مصريات إنجليزية الجنسية لزيارة مصر، بعد بتر أقدامها ويدها.

وأضاف الدميري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المٌذاع عبر فضائية "النهار"، أنه اتفق مع أحد رجال الأعمال في الأقصر على استضافتها في الفندق الخاص به لمدة أسبوع.

وكان الإعلامي جابر القرموطي، أعلن عن وجود أستاذة مصريات إنجليزية تم بتر يديها وقدميها، وتتمنى زيارة مصر.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

قناة النهار تحذف حلقة ريهام سعيد عن "خطف الطفلين" من "يوتيوب"

"تنشيط السياحة" تدعو خبيرة آثار إنجليزية مبتورة الأطراف لزيارة مصر

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