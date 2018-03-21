موجز 3 صباحا| سفير مصر بسويسرا يستقبل المنتخب.. ومرتضى يهدد المونديال

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث استقبل هشام سيف الدين، سفير مصر في سويسرا بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك لدى وصولهم اليوم إلى مطار زيورخ؛ لإقامة معسكر تدريبي يتخلله مباراتين وديتين مع منتخبي البرتغال واليونان.

ووصل الوفد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية.

وأكد سيف الدين أن هذا المعسكر يأتي قبل أقل من ثلاثة أشهر من انطلاق بطولة كأس العالم في روسيا 2018، مما يجعله فرصة هائلة للاحتكاك بمنتخبات ذات باع طويل في المنافسات القارية والدولية، خاصة منتخب البرتغال بطل النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأوروبية، والذي يضم بين صفوفه أفضل لاعب في العالم خلال العامين الماضيين.

وأعرب سيف الدين عن أمنياته في أن ينجح المنتخب الوطني الذي يضم مجموعة متميزة من اللاعبين المحارفين في إبراز الوجه الحقيقي للرياضة المصرية، خاصة وأن المنتخب الوطني، هو وصيف كأس الأمم الافريقية الأخيرة وصاحب أكبر عدد من مرات الفوز بالبطولة.

من جهة أخرى، شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، وأيضا المدير المالي في اللجنة الأوليمبية، موضحًا أن المدير المالي موظف في وزارة الشباب.

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إل تي سي": "هناك تدخل حكومي في الرياضة"، مؤكدًا أنه باستطاعته الذهاب بالأوراق التي بحوزته إلى اللجنة الأوليمبية، ويمنع مشاركة مصر في كأس العالم.

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