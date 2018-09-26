شهد ميدان "التايمز سكوير" أشهر ميادين مدينة نيويورك الأمريكية والعالم تصدر صور الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعارات منتدى شباب العالم المقرر عقد نسخته الثانية في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، حيث تم عرضها علي الشاشات العملاقة التي يتميز هذا الميدان الشهير.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء.

وتقام فعاليات المؤتمر خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل، للعام الثاني، في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعتبر منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع.

ويشارك الشباب من جميع أنحاء العالم في هذا المحفَل الدولي الثري والشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.