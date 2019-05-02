تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

شنَّت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي غارات فجر اليوم الخميس على أهداف في قطاع غزة، وذكر "المركز الفلسطيني للإعلام" على صفحته الخاصة بموقع "تويتر" قائلا: "سلاح الجو الصهيوني نفذ 3 غارات جوية على موقع لحركة حماس في شمال قطاع غزة، قد يكون السبب في ذلك ردا على إطلاق البالونات الحارقة".

وزير القوى العاملة: سنجري حوارات مع القطاع الخاص لزيادة أجور العاملين

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه سيتم فور تطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى لـ2000 جنيه عقد جلسات حوار مع المختصين من أصحاب الأعمال وممثلي أصحاب الأعمال، مثل اتحاد الصناعات، واتحاد المستثمرين من أجل العمل على زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص.

«إيران - قطر - تركيا» تواصل دعم الإرهاب: «ثالوث الشر» يرفض تصنيف «الإخوان» على لوائح الإرهاب

لا يزال ثالوث الشر «إيران - قطر - تركيا» يؤكد دعمه للإرهاب يوماً تلو الآخر، حيث جاء إعلان «البيت الأبيض»، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعتزم إدراج جماعة الإخوان على اللائحة الأمريكية لـ«المنظمات الإرهابية»، ليقدم دليلاً إضافياً على طبيعة العلاقات بين الإخوان والدول الثلاث، وطبيعة الدعم الذى تقدمه تلك الدول إلى الجماعة التى كشفت توجهاتها الإرهابية الحقيقية على مدار السنوات الماضية، بحسب خبراء ومراقبين. وكانت سارة ساندرز، المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، قالت إن الرئيس «ترامب» تباحث مع فريقه للأمن القومى وقادة المنطقة الذين يشاطرونه القلق من تنظيم الإخوان، ويجرى درس الأمر طبقاً للمسار الداخلى المتبع، على حد قولها.

السلطات السعودية تنقذ حاملة نفط إيرانية من الغرق في البحر الأحمر

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية، بأن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، تلقى بلاغا من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، يفيد بتلقي نداء استغاثة من سفينة هابينس 1 حسبما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية في نبأ عاجل لها.

شوقي: أعداء التطوير روَّجوا شائعات وشوهوا الحقائق لإرهاب أولياء الأمور

وجَّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسائل خاصة لطلاب وأولياء أمور الصف الأول الثانوي عن تصحيح المفاهيم وتوضيح مسارات تطوير التعليم والرد على حملات التشهير والتضليل والتشكيك المتواصلة وذلك في منشور مطول نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

القصة الكاملة لـ"متسلق الهرم".. مدرب سباحة ارتكب فعلته "من غير سبب"

واقعة غريبة احتلت أحاديث الصباح بالأمس، عندما تسلل شاب ثلاثيني صاعدًا أعلى هرم خوفو، وألقى حجارة على الزائرين بالمنطقة الأثرية، فيما فشلت قوات الأمن في السيطرة على الموقف، لتستمر الواقعة نحو ساعتين؛ قبل أن يجرى إنزاله وإلقاء القبض عليه.

من فيديوهات إباحية للحظة القتل.. محطات قضية قتيل حدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف غموض واقعة اختطاف "أحمد الدمس" صاحب معرض سيارات بحدائق القبة والعثور على جثته مقتولا أعلى الطريق الدائرى بمسطرد، مساء الأحد الماضي، والقبض على كل أطراف القضية.

"الأرصاد": طقس اليوم شديد الحرارة نهارا.. وأمطار على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال سيناء والقاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

أحمد سعد يعلن افتتاح مشروع "خيمة سحور": يا رب أبعد عن الفن

أعلن الفنان أحمد سعد عن افتتاح مشروعه الجديد "خيمة سحور أحمد سعد" بمنطقة التجمع الخامس والتي ستستمر طوال شهر رمضان.

برشلونة يضرب ليفربول بثلاثية.. ويضع قدمًا في نهائي دوري الأبطال

حقق برشلونة انتصارًا كبيرًا على ليفربول بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أحرز ثلاثية البارسا كلًا من: سواريز في الدقيقة 25، ميسي في الدقيقتين 75، 82.