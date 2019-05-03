وجهت الإعلامية منى الشاذلي، رسالة للإعلامي شريف مدكور بعدما أعلن إصابته بمرض سرطان القولون.

وأعربت "منى"، خلال حلقة برنامجها "معكم"، عبر فضائية "CBC"، عن تمنيها بشفاء شريف مدكور، قائلة: "بدعيلك من قلبي، ويا سيدي ندرا عليّ لما تخلص عمليتك وترجع بالسلامة هنوزع قمر الدين وخشاف وهنحتفل بيك".

وقال الإعلامي شريف مدكور، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنه مصاب بورم حميد، وقد لا يحتاج إلى إجراء عملية لإزالته، مشيرًا إلى أن ذلك ما ستكشف عنه الفحوصات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه اكتشف إصابته بالورم، الثلاثاء، بعدما توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، مشيرا إلى أنه قرر إعلان مرضه مباشرة لأن "المرض مش عيب"، وهو ما لا يحتاج لإخفائه عن جمهوره.

وأظهرت الفحوصات، فيما بعد أن الورم الذي أصيب به شريف مدكور من النوع الخبيث وتحديدا "سرطان القولون"، وانهالت على الإعلامي الشاب الدعوات والأمنيات بالشفاء العاجل.

وبدوره، قال مدكور إنه سيجري عملية جراحية، لاستئصال الورم في اليوم الثاني أو الثالث من شهر رمضان الكريم.