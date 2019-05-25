قال المطرب السوري جورج وسوف، إن الجمهور المصري يحبه، مضيفًا: "مش هبطل آجي مصر، وهعمل أغاني في مصر، وممكن أعمل مركز ليّ في القاهرة، وده شرف ليّ".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو"، عبر شاشة "النهار": "مصر أم الفن الأصيل، وطلع منها موسيقيين كثر كلهم فنانين ومبدعين وأنا بحب مصر جدًا".

وعن فترة مرضه، قال "أبو وديع"، إن زوجته لم تكن تعلم شيئًا عن مرضه حتى خرج من المستشفى: "أنا مت وعشت الحمد لله".

كما أكد، أبو وديع، أنه لم يندم على حياته الشخصية، لافتًا إلى أنه تعلم منها أشياءً كثيرة.