قالت الفنانة ريم البارودي، إن عدم الإخلاص هو السبب في تراجع الدراما المصرية.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية فجر السعيد، مقدمة برنامج "غبقة سكوب"، الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد عبر شاشة "سكوب" الكويتية، أن الدراما المصرية تعاني من بعض "اللخبطة"، مشيرةً إلى أنها لا يمكن أن تلوم على المنتجين بسبب الظروف الصعبة التي يعملون فيها.

وتابعت: "معندناش إخلاص إننا نور على ورق كويس، ولو ده حصل مش بندور على فريق عمل كويس".

وأردفت، أن عدد المسلسلات في الدراما المصرية لم يقل: "في أعمال فنية كبيرة وفيها إخلاص، لكن إحنا في تراجع شديد وبقينا نهتم بالصورة والشكل لكن لازم نهتم بالمضمون".

وواصلت: "أبناء جيلي سبقوني، أنا قعدت تخينة كتير شوية ومشتغلتش على نفسي، والأعمال كانت قليلة، ولو كنت ركزت كنت ممكن أخد مكانة أحسن".

وأكملت، أنها خُيرت بين أكثر من 15 عملا في السنوات الماضية: "إلهام شاهين طلبتني في قلب امرأة واعتذرت عن قصة الأمس مع إنعام محمد علي، وكنت بشتغل في 7 أعمال وبنام في العربية، عمومًا أنا في مكانة أكبر من اللي استحقها عشان أنا مكنتش مخلصة أوي".