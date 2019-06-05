قالت الدكتورة نجاة عبد الحميد، زوجة الشهيد عبدالقادر مجدي، ابنة قرية كفر هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، إن تكريم الرئيس السيسي لها ولابنتها لارين، التي لم تر والدها الشهيد، دليل على أنه أب حنون وعطوف.

واحتفل السيسى، صباح اليوم الأربعاء، بعيد الفطر مع أبناء شهداء الجيش والشرطة، داخل قاعة المنارة "أضخم مركز دولي للمؤتمرات في الشرق الأوسط" في مدينة، وحضرها عدد كبير من أسر الشهداء، وبعض مسؤولي الدولة، وشهدت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية، والغنائية، وتكريم أسر الشهداء.

وأضافت زوجة الشهيد، لـ"الوطن"، أنها لم تكن تتوقع أن يكون لقاء الرئيس مليئا بكل هذا الود والعطف للدرجة التي جعلت الأطفال يتمسكون به، موضحة أن هناك كثيرا من اللقاءات لم تظهرها كاميرات التصوير، والتي تنم عن أب عطوف على أطفاله.

وعن الحديث الذي دار بينها وبين الرئيس، قالت زوجة الشهيد، في تصريحات صحفية، إن الرئيس سألها عما تحتاجه قائلا لها، "إنتي نفسك في حاجة؟"، وأضافت أنها أخبرته بمشكلة تخص التحاق ابنتها بإحدى المدارس وأمر الرئيس بسرعة حلها.

وتابعت، أن ابنتها لارين تمسكت بالرئيس السيسي رغم أنها كانت خائفة في بداية الأمر ولكنها فاجأت الجميع بتمسكها بالرئيس ورفضها العودة إليّ، وأصر الرئيس على تناولها للإفطار معه، قائلة، "كان بيأكلها كأنها بنته أو حفيدته بكل اهتمام".

وأشارت إلى أن التكريم هو الأول من الرئيس السيسي عقب استشهاد زوجها شهيد القوات المسلحة في سيناء في عام 2015، إثر انفجار عبوة ناسفة، زرعها إرهابيون، بمنطقة طويل الأمير بمركز رفح.