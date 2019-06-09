أجرى النجم أحمد السقا، تمرين "الضغط"، على الهواء، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر".

وعلق "أديب": "لحد دلوقتي صحتك بتجيب ضغط؟!"، حيث قام بعد 11 "عدة"، على الهواء، ليطلب من "السقا"، الانتهاء من أداء التمرين.

وقال السقا: "رجعتنا لأيام زمان يا عمرو، مقدرش أعيش من غير رياضة".

وعرض أديب، أن ينفذ تمرينًا مشابهًا، لما قام به السقا، ليرفض الأخير، قائلًا، "خلاص"، ليمازحه مرة أخرى، وقال: "مش عاوز أعقدك"، ليدخل السقا وأديب في نوبة ضحك على الهواء.

بدورها أجرت نادية السروجي، مداخلة هاتفية بالبرنامج، حيث عبرت عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "ولد الغلابة"، لابنها النجم أحمد السقا.

ليرد عليها أديب، قائلًا: "يا زين ما ربيتي أخلاق وصحة، صحته غير طبيعية".