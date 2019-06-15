دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، 3 كنائس، توجد داخل كنيسة السيدة العذراء بشارع الوجوه بشبرا وذلك بعد انتهاء عمليات تجديدها وتوسعتها.

كان في استقبال البابا لدى وصوله، الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية ومجلس الكنيسة، بينما رتل خورس الشمامسة ألحان القيامة واستقبال الأب البطريرك.

والكنائس الثلاث هي: "السيدة العذراء مريم، القديس يوسف النجار والقديس يوحنا الحبيب، والقديس الأنبا موسى الأسود"، حيث دشن البابا في كنيسة القديس يوسف النجار والقديس يوحنا الحبيب، المذبح الرئيس على اسم القديس يوسف النجار والقديس يوحنا الحبيب بينما حمل المذبح البحري اسم القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، والمذبح القبلي على اسم الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس.

كما دشن البابا في كنيسة السيدة العذراء، المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء مريم، والمذبح البحري اسم رئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح القبلي على اسم الشهيد مارجرجس.

فيما دشن دشن بكنيسة القديس القوي الأنبا موسى الأسود الكائنة أعلى كنيسة السيدة العذراء بالوجوه بشبرا، مذبح وحيد بها باسم الأنبا موسى الأسود.

وشارك البابا في الصلوات من المطارنة والأساقفة إلى جانب الأنبا مكاري، كل من: "الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا تكلا أسقف دشنا، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا بافلوس أسقف اليونان، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل اخميم، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا".

وعقب ذلك ترأس البابا القداس الإلهي بالكنيسة، وألقى كلمة روحية على الأقباط بتلك المناسبة.

وكان البابا استقبل مساء أمس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الأنبا مكاري، وأعضاء مجلس كنيسة السيدة العذراء، بالوجوه بشبرا، حيث عرضوا على البابا اللمسات النهائية لاحتفالية تدشين الكنيسة.