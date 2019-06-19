أشاد أيمن موسى، رئيس المكتب الإعلامي للسفارة المصرية في روسيا، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة بيلاروسيا، موضحًا أن هناك أكثر من 46 وسيلة إعلامية في بيلاروسيا تابعت زيارة السيسي لدولتهم، ووصفت الزيارة بـ "التاريخية"، وذلك خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد.

وأضاف "موسى"، أنه لا تمر ساعة في التليفزيون البيلاروسي إلا ويتحدثون عن مصر، ولا يتناولون الجانب السياسي فقط، بل أيضًا يتحدثون عن المجتمع المصري بشكل عام بكل أطيافه وجوانبه، مؤكدًا أن الإعلام البيلاروسي طالب مرارًا وتكرارًا بوجود خط جوي مباشر يربط بين البلدين.

وأشار رئيس المكتب الإعلامي للسفارة المصرية في روسيا، إلى أن إعلام بيلاروسيا تحدثوا عن إنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من حين لآخر.