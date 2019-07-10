بدأ بانفجار تكييف واستمر لـ3 ساعات.. التفاصيل الكاملة لحريق دير الأنبا بولا

سيطرت قوات الدفاع المدني على حريق هائل شب في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، لمدة ثلاث ساعات صباح اليوم، وتجرى الآن عمليات التبريد. وبحسب مصدر كنسي، أن السبب المبدئي للحريق يرجع لانفجار أحد التكييفات، ما سبب ماسًا كهربائيا.

وتوجهت سيارات الإسعاف والإطفاء وقيادات أمن مديرية أمن القاهرة، إلى موقع الحريق للسيطرة على ألسنة اللهب التي تصاعدت إلى عنان السماء، وقالت مصادر أمنية لـ"الوطن" إنه جار تحديد وحصر عدد المصابين وإسعافهم، وأنه تم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

وقال محمد هلال، صاحب بلاغ حريق الكنيسة للحماية المدنية، إن الحريق نشب في تمام الساعة الثانية عشرة وخمس عشرة دقيقة، موضحًا أنه يسكن في البناية المجاورة للكنيسة وأبلغه أحد أفراد عائلته أن دخانًا كثيفًا يدخل من شرفة المنزل، ما أثار فزعه وحينما عاين الوضع وجد مصدره الكنيسة.

وأضاف هلال لـ"الوطن": "فور نزولي من المنزل أجريت اتصالا بالحماية المدنية، ووجدت استجابة سريعة بوصول 9 سيارات مطافئ أمام الكنيسة، لكن الوضع يزداد صعوبة فواجهة الكنيسة والجانب العلوي في حالة انهيار والدخان كثيف جدا".

وتابع: "سكان المباني المجاورة للكنيسة يتواجدون في الشارع الآن خوفات من امتداد الحريق إلى منازلهم، والأهالي يساعدون رجال الإطفاء في عملهم"، وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء وقيادات الأمن في مديرية أمن القاهرة إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران، وقالت مصادر أمنية لـ"الوطن" إنه جار تحديد وحصر عدد المصابين وإسعافهم، وأنه تم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

وقال أحمد ماجد، شاهد عيان على حريق الأنبا بولا بحدائق القبة، إن الحريق ضخم للغاية، ويكاد يكون التهم الكنيسة بالكامل، كما هو واضح للرؤية من الخارج.

وأضاف ماجد، لـ"الوطن"، أنه حتى الآن توجد 6 سيارات إطفاء أمام الكنيسة، ولا تستطيع السيطرة على الحريق، وفي انتظار المزيد من السيارات لمحاولة السيطرة عليه، بالإضافة للعديد من سيارات الإسعاف.

ولفت كذلك إلى أن النيران لم تمتد لمبانٍ أخرى، لأن الكنيسة منعزلة عن العمارات والمباني الموجودة حولها، مضيفًا أنه حتى الآن لا يستطيع أحد معرفة إذا ما كان هناك أحد داخل الكنيسة ولم ير أي إصابات حتى الآن.

وأكد مصدر كنسي، أن السبب المبدئي للحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم بمقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة يرجع لانفجار أحد التكييفات.

وأضاف، لـ"الوطن"، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، إلا أن النيران أتت على محتويات الطابق الذي اشتعلت به النيران، وأن قوات الحماية المدنية تحاول إخماد النيران.

وتابع المصدر أن المبنى الذي اندلع به الحريق هو مقر دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

ووصل إلى منطقة حدائق القبة بالقاهرة، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لمتابعة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا، وأشرف المحافظ على عمليات الإطفاء، وتجول في المكان لمعرفة أسباب الحريق، وأعطى تعليمات بضرورة منع امتداد النيران لباقي المبنى.

يذكر أنه كان قد فتح عدد من أهالي منطقة حدائق القبة، بثًا مباشرًا على "فيسبوك"، للحريق الذي شب في مقر دير القديس العظيم الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة.

ولم يصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أي بيانات رسمية حتى الآن بشأن الحريق.