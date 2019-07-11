قال الإعلامي مصطفى بكري، إن دار المعارف للطباعة والنشر إحدى منارات الثقافة المصرية والعربية، حيث أن لها تاريخ حافل في الأعمال التنويرية.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنها أُدرجت ضمن المرحلة الثالثة لمخطط مثلث ماسبيرو لتُهدم، مشيرًا إلى أنها كانت مديونة بملايين الجنيهات عام 2015 لبنك مصر، قبل أن تُجدول وتُسدد قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد "بكري"، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة عدم هدم هذا المبنى، خاصةً بعدما جرى صيانة الماكينات ومضاعفة أرقام الطباعة وزيادة إجمالي إيرادات المؤسسة لـ3 أضعاف.