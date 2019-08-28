استنكر الإعلامي عمرو أديب، الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتبار يوم الأحد المقبل عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وكتب أديب، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هي الخناقه اللي على إجازه يوم الحد دي مش غريبة شوية، البلد واخدة في أغسطس 14 يوم إجازة، إيه المطلوب أكتر من كدة؟ لما يبقى اسمها سويسرا نبقى نزود الإجازات ونخليها عشرين يوم في الشهر".

ويقدم الإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، من الجمعة حتى الإثنين من كل أسبوع، في العاشرة مساءً.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الوارد أن يكون الأحد المقبل أجازة رسمية حال أعلنت دار الإفتاء أن السبت المتمم لشهر ذي الحجة والأحد أول أيام شهر محرم والعام الهجري الجديد.

وأكد "سعد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن يوم الأحد لن يكون بديلا عن يوم السبت في حال أسفرت الرؤية الشرعية أن بداية العام الهجري السبت المقبل.