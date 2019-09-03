تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

"رسائل ثقة" من الحكومة لـ"المستثمرين": تيسير الإجراءات وصرف مستحقات دعم الصادرات

رسائل ثقة أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمستثمرين، حيث أكد أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بتنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، وفى صدارتها تيسير وتسهيل جميع الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعى لحل مشكلاتهم سريعاً، فضلاً عن وضوح الإجراءات الاقتصادية، التى من شأنها تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر أمام العالم.

وزير الدفاع يفتتح المرحلة النهائية لتطوير النظام الإشاري لـ"الحدود"

افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشاري الجديد لقوات حرس الحدود، والذي يحقق التأمين الإشاري لكل عناصر حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، بعد تطويرها وتدعيمها وفقا لأحدث النظم العالمية، كما افتتح عدد من المواقع الإشارية الجديدة وأعلن بدء التشغيل التجريبي لمركز التحكم الرئيسي في أنظمة وشبكات المواصلات الإشارية لإدارة الإشارة بواسطة الفيديو كونفرانس.

بعد إعلان السيطرة عليها.. اندلاع 2000 حريق جديد في غابات الأمازون

ما زالت الحرائق في غابات الأمازون مستمرة، على الرغم من الجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة البرازيلية لوقف تدمير الغابات في المنطقة، وإعلان إخمادها جميعا منذ يومين، ونشر المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء "INPE" بيانات قمر صناعي تظهر 3959 حالة اندلاع حريق جديدة، ما يقرب من 2000 منها في منطقة الأمازون، بعد 48 ساعة من إعلان الحكومة البرازيلية السيطرة على الحرائق، الذي صدر يوم الخميس الماضي، بحسب موقع "science alert".

رئيس وزراء باكستان: لن نبادر باستخدام الأسلحة النووية

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده لن تبادر باستخدام الأسلحة النووية، وسط توتر مع الهند بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للجزء الخاضع لسيطرتها من منطقة كشمير المتنازع عليها، وقال خان، في كلمة أمام أفراد من طائفة السيخ بمدينة لاهور في شرق البلاد، "نحن بلدان مسلحان نوويا، إذا زاد التوتر، فقد يكون العالم في خطر، لن يكون هناك مطلقا (استخدام للأسلحة النووية) من جانبنا أولا"، بحسب "سكاي نيوز".

غرامات جديدة في مترو الأنفاق.. 30 جنيها للمدخنين و100 للبيع دون تصريح

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تحصيل غرامات للمخالفين لتعليمات الشركة بالخطوط الثلاثة، إذ حددت الغرامات التي تحصل من قبل أفراد الشرطة بالمترو، وأوضحت الشركة أنّ الحالات تمثلت في ثبوت تدخين أحد الأفراد داخل المحطات والقطارات، وإلقاء المخالفات داخل المحطات والقطارات، وركوب الرجال عربة السيدات.

الغرفة التجارية: خصومات معارض "أهلا مدارس" تبدأ من 30% وتصل لـ50%

قال شريف يحيى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن معرض "أهلا مدارس" قد تم إطلاق النسخة الثالثة منه بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وتم إنشاء المعرض لهذا العام عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأضاف "يحيى" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على فضائية "ON E"، أن المعرض يضم في طياته السلاسل التجارية في المواد الغذائية والأدوات المكتبية والأحذية وملابس المدارس، موضحا أن هناك تجاوبا كبيرا من قبل الأسرالمصرية على المعارض.

"الأرصاد": السيول في مصر خريفية.. "مفيش حاجة دلوقتي"

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه لا علاقة بين الإعصارات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية وحالة الطقس في مصر، وأضاف عبد العال، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر "الحدث اليوم"، أن السيول في مصر دائمًا ما تكون في فصل الخريف لا الشتاء، مشيرًا إلى أن الهيئة ستصدر بيانًا، بداية من الأسبوق المقبل، لتحذيرسكان المناطق المحاطة بالجبال، ومطالبتهم بتطهير مخرات السيول، واستدرك: "لسه مفيش أمطار أو أي حاجة دلوقتي".

حرائق غامضة بمنازل عزبة الكيلانى فى المنيا.. والأهالى يلجأون للشرطة

من منزل لمنزل، ومن شارع لشارع، امتدت سلسلة واسعة من الحرائق غامضة المصدر فى عزبة الكيلانى، التابعة لمركز مطاى فى المنيا، وعندما فشل الأهالى فى السيطرة عليها بالاستعانة بالمشايخ والقساوسة، اعتقاداً منهم أن سببها الجن، لجأوا إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، خاصة بعدما اُضطر عدد كبير من الأسر إلى ترك منازلهم، والإقامة فى عشش على أطراف العزبة، المكونة من 50 منزلاً، ويسكنها قرابة الـ500 شخص.

مهرجان القلعة يختتم فعالياته بـ14 أمسية و130 ألف مشاهد

اختتمت الدورة 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، التى شهدت 14 أمسية حضرها 130 ألف مشاهد، واحتفت برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وقالت وزيرة الثقافة إن نجاح مهرجان القلعة يعكس ثقة الجمهور المصرى فى المحتوى الفنى والثقافى الهادف والجاد، الذى يرتقى بالذوق العام وتقدمه الدولة من خلال وزارة الثقافة.

عبد الحفيظ يسخر من رئيس الأبيض ونجله.. ويتمنى تحليل "DNA" لعضو برنامج الزمالك

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، عن الجدل الثائر بينه وبين مجلس الزمالك خلال الآونة الأخيرة، كما كشف عن مكالمة جمعته بأحد أعضاء برنامج الزمالك اليوم تعود لعام 2013، وقال سيد عبد الحفيظ عبر شاشة الأهلي: "أنا مع النظام بس النظام اللي هيتحط، لأن مش هتقبل تغيره ولا هتقبل التعديل فيه، ومن وجهة نظري لا يجب المطالبة أن نكون فيه عصر الصوت العالي وأشبه بالبلطجة وعدم التقدير والاحترام وقلة الكلام الصح وضد السلوك الرياضي وتطالبني أكون الشيخ الشعراوي، هيبان إنك بتستعرض قوتك، مينفعش يكون الزمن كدة ويكون الأهلي بنفس الشكل في الهدوء والرقي".