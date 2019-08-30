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مصر تقترب من حسم قمة «الألعاب الأفريقية»

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ضبط 6 أشخاص بتهمة سرقة سيارة ربع نقل و900 ألف جنيه في المنيا

ضبط 6 أشخاص بتهمة سرقة سيارة ربع نقل و900 ألف جنيه في المنيا

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مشروع لنشر الموسيقى بين الشباب.. من غير ملل

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خبراء يوضحون لماذا يرغب ترامب في خفض قوات بلاده في أفغانستان

بالصور.. "الحرية المصري" يكرم أوائل الثانوية بالدقهلية وأولياء أمورهم

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وزير الدفاع الأمريكي يسعى لإرضاء ترامب خلال أول مؤتمر صحفي له

وزير الدفاع الأمريكي يسعى لإرضاء ترامب خلال أول مؤتمر صحفي له

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