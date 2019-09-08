الجندي ينفعل على الهواء: "الاستغاثة بالله وليس بالحسين"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المسلمين يحبون أولياء الله الصالحين، مضيفًا: "كلنا خدامين آل بيت رسول الله، والنبي أوصانا بأهل بيته".

واستنكر"الجندي"، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "dmc"، بعض العقائد التي يستغيث معتنقيها بغير الله، وأوضح منفعلا: "نحب آل البيت، لكن نستغيث بالحسين؟! دي تبقى مصيبة، أومال فين الاستغاثة بالله".

وأضاف: "الحسين محتاج إلى الله، وأنت محتاج إلى الله، فهل يلجأ محتاج إلى محتاج؟! دي حاجة تجنن".

وواصل الكلام، قائلا : "الكلام واضح، لا تمسح في الأضرحة ولا تقبيل لقبور، فيجب أن نكون من آل لا إله إلا الله، وتذكروا دائمًا أنه فوق كل ذي علم عليم".