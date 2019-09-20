طالب الإعلامي عمرو أديب، اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، بفرض عقوبات على لاعبي نادي الزمالك، الذين لم يتسلمون الميداليات الفضية، بعد خسارة كأس السوبر، أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووصف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، عدم تسلم لاعبي الزمالك الميداليات الفضية بالسلوك غير الرياضي وغير المحترم، مبروك للأهلي ولعب أحسن وروح الفانلة الحمراء كانت باينة، ملعبناش الشوط الأول بنكلة، وأطالب بعقوبات على الزمالك اللاعبين عملوا تصرف غير رياضي وغير محترم".

وأضاف: "أحيي الجمهور اللي كان موجود وممكن نكمل الماتشات بجمهور دون أي مشكلات، الأهلي مع المدرب ده واقف على رجله والزمالك بيرتعش على رجله، فرق كبير جدًا، كان نفسي ينزلوا أزارو، ماتش جميل وحلو".

كما استنكر غضب بعض مشعجي الزمالك، بسبب حكم المباراة، مشددًا على أن الأخير لم يظلم فريقهم: "الحكم حسب ضربتين جزاء، يعمل إيه تاني، ألف مبروك للأهلي، الكلام ده من عشرين سنة نفس اللي بقوله في ماتشات أهلي وزمالك، سوبر وضياع دوري، لكن للأسف سنظل أوفياء قدرنا كده".

ونجح فريق الأهلي في الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالسوبر المحلي على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مٌشجع ليتوج الأهلي باللقب الحادي عشر.