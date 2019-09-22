أديب: المظاهرات مش سبة ولا حاجة "قبيحة".. موجودة في العالم كله

انتقد الإعلامي عمرو أديب، أصحاب دعوات التظاهر، مشيرًا إلى أن مصر دفعت ثمنها خلال الأعوام الثمانية الماضية.

وقال أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر، إن مصر تعاني من بعض المشكلات مثلما يحدث في كل دول العالم، مستبعدًا أن يكون التظاهر هو الحل: "عملنا ثورتين ريكورد في 8 سنين، عاوزين نعمل التالتة؟".

وأضاف: "المظاهرات مش حاجة قبيحة، وماكرون بقاله 20 أسبوع بينزل مظاهرات وقبض على 140 شخص، ونزل قدامهم 7000 آلاف عسكري لوقف المظاهرات، وقواته استخدمه غازات مسيلة للدموع وقوات خاصة".

كما تساءل مقدم البرنامج، عن دور المنظمات الحقوقية الدولية مثل "هيومن رايتس ووتش"، التي دأبت على انتقاد حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلًا إنها لم تتناول العنف الذي مارسته الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين.

وواصل: "المظاهرات مش سُبة فرنسا وبريطانيا وأمريكا فيها مظاهرات، ولو امبارح نزلوا التحرير فيها إيه".