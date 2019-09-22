أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه، اليوم الأحد، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال النصف الأول من عام 2019، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018 بنسبة قدرها 8%.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية لأمريكا، مليار دولار، خلال النصف الأول من 2019، مقابل 841 مليونا و784 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 19.9%.

ومن أهم الصادرات المصرية لأمريكا خلال النصف الأول من عام 2019 (الملابس 451.1 مليون دولار، الأسمدة 79.2 مليون دولار، السجاد وأغطية من مواد نسجية 61.7 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها 55.4 مليون دولار).

وارتفعت قيمة الواردات المصرية من أمريكا لتسجل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%.

وأوضح بيان الجهاز، أن من أهم الواردات المصرية من أمريكا خلال النصف الأول من 2019 (الحبوب والنباتات الطبية والأعلاف بقيمة 648 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية 293.7 مليون دولار، المراجـل وآلات وأجهزة آلية وأجزاؤها 191.8 مليون دولار، لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل 165.7 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها 159.2 مليون دولار).

فيما بلغت قيمة صافي الاستثمارات الأمريكية بمصر خلال النصف الأول مـن العام المالي 2018/ 2019، مليارا و70 مليونا و600 ألف دولار، مقابل مليارا و18 مليونا دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2017/ 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.