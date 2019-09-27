مينا مسعود "مصري ومن شبرا".. حفظ الأمثال وأكل الكشري وأحب "الزعيم"

حل الفنان العالمي مينا مسعود ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".

ورغم أن مسعود هاجر لكندا وعمره 3 سنوات إلا أنه ظهر كمواطن مصري خالص، خلال اللقاء، وظهر ذلك في لهجته المصرية الخالصة ومعرفته بالحياة المصرية من حيث الطعام المصري والأمثال المصرية واللهجة المصرية الخالصة.

"الوطن" ترصد لكم كيف ظهر الوجه المصري لمينا مسعود في لقائه مع منى الشاذلي:

كلام عربي وأكل مصري

يبدو أن عائلة مسعود التي هاجرت من شبرا إلى كندا في تسعينيات القرن الماضي كانت حريصة على أن ينشأ نجلهم الوحيد نشأة مصرية خالصة، رغم وجودهم في أرض المهجر، حيث حكى مينا مسعود أنه كان يعيش في منزله حياة مصرية كاملة، ويأكل الأكلات المصرية التقليدية "البامية والممبار وكبد وقوانص وكوارع وقلقاس وملوخية وكشري" وكان يتحدث اللغة العربية في منزلهم، بينما يتحدث الإنجليزية في الخارج.

وأشار مسعود إلى أنه عاد لمصر وعمره 12 عاما وتكررت زياراته لمصر وتحسن خلالها نطقه للغة العربية وقلد خلال اللقاء بعض الأصوات المصرية، مشيرًا إلى أن بدايته في التمثيل كانت في تقليد بعض الأصوات المصرية.

وعرضت منى الشاذلي بعض المكونات التي تُصنع منها أكلات مصرية مثل "الفتة والكشري والمسقعة" وتعرف عليها.

مينا مسعود والأمثال الشعبية

طلبت الإعلامية منى الشاذلي من مينا مسعود أن يذكر مثلا شعبيا مصريا كنوع من التحدي الذي نجح فيه مسعود قائلًا لها: "اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها".

وأبدى مسعود اعتزازه باللغة العربية، مؤكدًا أنه شارك في مبادرة "اتكلم مصري" كوجه أساسي للحملة بالتعاون مع وزارة الهجرة، مستنكرًا حديث بعض الشباب المصريين باللغة الإنجليزية وعدم تحدثهم العربية في مصر: "أنا استغربت إن ممكن يكون شاب عايش في مصر وما بيتكلمش عربي كويس وبيتهيألي الجيل الصغير في مصر فاكر إن الإنجليزي ده حاجة كول ولما تروحي أمريكا هتكتشفي أن الكول هو إنك تتكلم عربي".

عادل إمام وعائلة الحاج متولي

قال الفنان العالمي مينا مسعود إنه كان يتابع كثيرا من الأعمال الفنية في مصر في فترة طفولته، مشيرًا إلى أنه كان يشاهد أفلام إسماعيل ياسين وعبدالحليم حافظ، مبديًا محبته الكبيرة للزعيم عادل إمام "عادل إمام كان بالنسبة لي ملهم لأنه غيَّر الكوميديا لما جه وعمل حاجات فظيعة وملامح وشه كانت تموت من الضحك".

ولفت مسعود إلى أنه كان يشاهد أفلام أحمد السقا ومنى زكي "وكنت بتفرج على مسلسل الحاج متولي للفنان العظيم نور الشريف".

ألفاظ مصرية خالصة "ورينا عرض أكتافك"

ونجح مينا مسعود في تحدي الألفاظ المصرية وأبدى فهمه لبعض الكلمات المصرية الخالصة وشرحها مثل "حط العقدة في المنشار" و"ورينا عرض أكتافك" و"زي السكينة في الحلاوة" و"البلية لعبت" وقال "البلية لعبت معايا لما عملت فيلم علاء الدين".

ونال مينا مسعود شهرة واسعة عالميًا بعد بطولته للفيلم الموسيقي الاستعراضي "علاء الدين" الذي حقق نجاحا كبيرا على مستوى العالم، ويحضر مسعود حاليًا مهرجان الجونة السينمائي كضيف شرف المهرجان بعدما حصل على تصريح من الشركة المنتجة لمسلسله الأخير لحضور المهرجان من أجل دعم السينما المصرية.