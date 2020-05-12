صور.. تطهير 700 ألف مبنى ومنشأة حكومية لمنع تفشي كورونا بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ أن إجمالى ما تم تطهيره 707 ألف و133 مبنى ومنشاة حكومية، وذلك خلال الفترة من 10 أبريل الماضي وحتى أمس الاثنين، حيث تم تطهير 493 مستشفى، و3450 وحدة صحية، و58345 شارعًا، و3191 مرفقًا، و23789 منشأة حكومية، و617806 منشآت أخرى ومنازل.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار حملات التطهير والتعقيم، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا تكثيف الحملات أثناء أوقات الحظر خاصة في المناطق التي ظهرت بها إصابات، لمنع انتشار العدوى بين المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالمنازل قدر الإمكان، وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوى، والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على الصحة العامة.