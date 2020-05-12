عاجل.. عزل 13 أسرة بعد إصابة 4 أشخاص بكورونا في بلبيس

سجلت محافظة الشرقية، اليوم، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بمركز بلبيس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالمركز لـ62 حالة.

وأكد مصدر بمديرية الصحة في الشرقية، تسجيل 4 إصابات جديدة لأشخاص مقيمين في مركز بلبيس على النحو التالي: "حالتين في العدلية، وحالة في البلاشون، وحالة في الزوامل".

وأوضح أنه جرى تنفيذ عزل منزلي لـ5 مباني يقيم فيهم 13 أسرة بواقع 53 فردا، احترازيا لمدة 14 يوما تحسبًا لإصابة أي منهم بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه جرى تعقيم المنازل والشوارع المحيطة بها بإشراف فريق من الطب الوقائي بمديرية الصحة في الشرقية.