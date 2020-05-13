الطفل المصاب في محاولة اغتيال وزير الداخلية: اتأثرت نفسيا بعد الحادثة

روى فارس حجازي، المصاب في محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، في سبتمبر 2013، تفاصيل الحادث الإرهابي الفاشل، قائلا إنّه في وقت الحادث كان يبلغ من العمر 9 سنوات، وأحد السكان طلب منه شراء طلبات.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر: "لما وصلت للكشك صاحب الكشك قالي اقف على جنب عشان وزير الداخلية هيعدي، وبعدها بدقيقتين تلاتة وزير الداخلية بيعدي راحت حاجة اتضربت محستش بنفسي بعديها إلا وأنا في المستشفى، 4 صوابع من رجلي الشمال طاروا، اتأثرت نفسيا وكنت تعبان ومكنتش حاسس بحاجة".

من جانبه، قال حجازي شوقي، والد فارس: "جيت ملقتش ابني في المكان فقالوا ده راح يجيب حاجة من الكشك، فقولت أروح أشوفه لأننا لسة جُداد في المنطقة، لقيته فقولتله متعديش ولسه الوزير معدي وابني هيعدي لقيت القنبلة اتضربت، شوفت ابني طاير لفوق".

وعن مسلسل الاختيار، أوضح أنّه شاهد نجله في الحلقة السابعة في المسلسل: "افتكرنا كل اللي حصل، عشنا في حالة غم ساعتها، وبشكر كل اللي في المسلسل عشان حقنا وحق الغلبان ده يرجعله، اللي بيعمله الإرهابيين دة كفر دول محصلوش الكلاب، قسما بآيات الله عشماوي لو حطوه قدامي قبل ما يشنقوه هقطعه بساطور وأعبيه في أكياس".